潮州警分局設置「戶外偵訊區」，並自製壓克力「防護罩」，降低第一線員警偵訊時的感染風險。（潘建志攝）

面對新冠肺炎疫情，第一線員警因常與民眾接觸，感染風險相對較大，尤其員警問訊時都是在室內空間，飛沫傳染的機率更高。屏東縣潮州警分局因此特別設置「戶外偵訊區」，讓空氣流通，並自製壓克力「防護罩」，降低第一線員警的感染風險。

未來只要問訊對象是居家檢疫、居家隔離者，或者有發燒、感冒症狀、呼吸道症狀者，都必須在「戶外偵訊區」來問訊。警局也自製ㄇ型的透明壓克力隔板，阻隔員警及問訊者，問訊期間兩造也都要載口罩，讓員警在製作筆錄時不會擔心飛沫傳染。

潮州警分局表示，防疫期間要求各單位，只要民眾進入室內就要測量體溫，並以酒精消毒雙手才能入內，若額溫超過37.5度就會請民眾前往戶外設置的偵訊區洽公或者問訊，避免與警局內群眾接觸，

潮州警分局偵查隊長葉憲威說，第一線員警在執行居家防疫、受理報案、查緝取締等勤務時，常暴露在危險環境中。警政署現已要求設置戶外偵訊區，不過分局覺得還不夠，日前從企業餐廳設置透明壓力板分隔員工用餐得到靈感，因此特地增設隔板，除了移動方便，使用後再以酒精消毒殺菌，非常方便。

警方也呼籲民眾，防疫期間盡量避免不必要外出，減少進出密閉空間或人群聚集處，養成勤洗手習慣，減少疫情發生。

(中時 )