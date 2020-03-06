泰安派出所周邊種植300多株八重櫻、吉野櫻，每年立春後10天陸續綻放，贏得「櫻花派出所」美譽。（王文吉攝）

泰安派出所旁的櫻花巷湧入賞櫻人潮，不少遊客趁平日前往賞花。（王文吉攝）

花無百日紅！位處台中近郊的泰安櫻花已全數滿開，花期倒數10天就要落幕，不少遊客趁平日前往賞花，警方表示，受肺炎疫情影響，人車略少，賞櫻品質比往年好一點。同在后里的中社觀光花市近來入園遊客也大減3成，花農引進會變色的鬱金香，希望衝破疫情困境。

全台最美警局「泰安派出所」前方安眉路沿線200公尺，種植300多株八重櫻、吉野櫻，每年立春後10天陸續綻放，吸引絡繹不絕的賞櫻人潮，入夜還可賞夜櫻，燈光投射下，花樹唯美浪漫。泰安里長江慶南表示，近日天氣逐漸回暖，櫻花陸續凋落，預估花期還有10天。

泰安櫻花已全數滿開，預估再過10天花季步入尾聲。（王文吉攝）

中社觀光花市培育冰淇淋鬱金香，其中200株近日順利開花。（王文吉攝）

中社觀光花市培育會變色的鬱金香，「白日夢」含苞時是黃色，逐漸綻放轉為橘色。（王文吉攝）

許多民眾趁平日到泰安追櫻，年輕情侶在花樹下自拍，大學生來拍畢業照，還有小妹妹穿上和服拍照，彷彿置身日本。泰安派出所員警坦言，疫情影響民眾出遊意願，今年人潮比往年少了許多，賞櫻人擠人盛況已不復見。

擁有歐風花園的中社觀光花市，往年賞花遊客眾多，今年受疫情影響，開春後「旺季不旺」，入園數銳減3成。業者引進罕見的冰淇淋鬱金香「自救」，總計培育1200株，其中200株近日順利開花，粉色花瓣滾滿白蕾絲邊，有如「香草冰淇淋」，還有變色品種也相當療癒。

「昆士蘭」鬱金香有粉色羽毛邊。（王文吉攝）

焰火鬱金香花形像火焰。（王文吉攝）

花市經理陳月香表示，今年首次試種會變色的品種，「白日夢」含苞時是黃色，逐漸綻放轉為橘色，「克斯賓」由淺粉變桃紅，「朝代」是淺粉變深粉，「昆士蘭」有粉色羽毛邊，另培育花形像焰火的品種，眾多新穎奇特的鬱金香，花期估持續至3月下旬。

(中時 )