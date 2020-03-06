新冠肺炎疫情在美國境內持續升高，隔夜美股重挫，以及該傳染病在世界各地快速擴散，令投資人感到不安，周五香港恆生指數收跌2.32%，為26146.67點。國企股(H股)收跌2.53%，為10456.93點。

石油、大陸地產與大陸銀行股表現疲弱；藥品股逆勢大漲，中國醫療集團收漲62.34%。

(時報資訊)

#收跌 #疫情擴散 #恆指 #新冠肺炎疫情 #美國