《港股》憂疫情擴散，恆指收跌2.32％ 16:482020/03/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在美國境內持續升高，隔夜美股重挫，以及該傳染病在世界各地快速擴散，令投資人感到不安，周五香港恆生指數收跌2.32%，為26146.67點。國企股(H股)收跌2.53%，為10456.93點。 石油、大陸地產與大陸銀行股表現疲弱；藥品股逆勢大漲，中國醫療集團收漲62.34%。 (時報資訊) #收跌 #疫情擴散 #恆指 #新冠肺炎疫情 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》憂疫情擴散，美股指期大跌 08:522020/03/02 財經 因應新冠肺炎疫情 日本擬修法準備宣布緊急狀態 09:582020/03/02 國際 網路訊息爆炸 新冠肺炎疫情引發集體歇斯底里焦慮症 11:182020/03/02 生活 韓新冠肺炎疫情大爆發 北韓射彈湊熱鬧 11:582020/03/02 國際 新冠肺炎疫情拉警報 孫淑媚憋尿7小時回家上 13:542020/03/02 娛樂 新冠肺炎疫情升溫 部立嘉義醫院嚴管陪病探病 15:092020/03/02 生活 新冠肺炎疫情升溫 市議會民進黨團聯署召開臨時會 15:102020/03/02 生活 新冠肺炎疫情升溫 嘉義大學餐廳用這招防疫 14:502020/03/02 生活 陳一新：新冠肺炎疫情已步入「中位運行期」 15:242020/03/02 財經 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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