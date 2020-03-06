台塑四寶釋出第一季展望看法，受到新型冠狀病毒疫情影響，普遍認為第一季營收會相較去年第四季衰退，至於第二季來說，後續疫情是否可以得到控制，將為重要關鍵。

台塑(1301)認為，受新冠肺炎疫情影響，大陸下游客戶延後開工且運輸受阻，2月提貨量減少，部分訂單延至3月交貨，隨著下游客戶陸續開工、運輸管制逐漸開放，預計3月主要產品出貨量合計53萬噸，比2月43萬噸增加，加上麥寮AN及MMA廠已於3月3日完成歲修、且3月預估開工率83%比2月79%提高，產銷量增加，預估3月營收可望比2月大幅成長；至於第一季，大陸因春節期間新冠肺炎疫情擴大，下游加工廠復工延後且運輸受阻，出貨天數比去年第4季減少，造成產品庫存偏高，減產因應，加上第一季歲修廠數比去年第四季增加，致產銷量減少，因此，台塑先前看法，認為第一季營業額將低於去年第四季；展望第二季，台塑認為，疫情擴散至世界主要經濟體，使全球經濟成長轉強希望落空，預期若第二季疫情可獲得控制，隨著大陸運輸及工人返崗逐漸好轉，下游客戶復工情況改善，且進入石化產品傳統需求旺季，加上可出貨天數比第一季多、開工率比第一季高，第二季營業額將可比第一季成長，但台塑仍將密切關注新冠肺炎疫情蔓延，對全球石化產品供需的影響，適時調整產銷策略。

南亞表示，2月大陸地區配合防疫措施，許多企業延至下旬後始陸續復工，在大陸當局經濟維穩的政策指導下，3月產業上下游復工可望加速，陸續恢復營運，工作日數增加，有利南亞3月營收，至於第一季，中美貿易衝突雖稍有緩解，惟大陸爆發新冠肺炎流行，人員返回工作崗位及貨物運輸受阻，產業延後開工，工作日數較去年第四季大幅減少，預估第一季營收會較去年第四季衰退。展望第二季，南亞表示，第二季大陸地區產業上下游產銷可望恢復正常，工作天數相對增加，加上電子材料受惠於5G基礎建設持續推動，中高階材料需求暢旺，下游產業復工後，遞延需求可望回補，預估第二季合併營收較第一季成長。

台化表示，根據營業部門調查，截至3月5日，台化大陸用戶的回工率已經超過65%，開動率在六成左右，雖然不理想，但是有進步，預計3月營收會比2月成長，主要是售量增加，而售價差還是會抵銷部分營業額，台化3月為了管制庫存增加，仍然是配合市場需求來計劃生產，預計開動率會稍微提高，兩岸的石化產品開動率預計83.6%、塑膠產品則為78.9%；至於第一季，因為農曆年和疫情關係，預估低於去年第四季，當然更遠低於去年同期的第一季；至於第二季則預估將比第一季好，主要是第一季基期低，但是能不能回復正常，目前尚難預測，這次疫情影響訂單出貨，有單無工、關鍵零組件配合不到位等，台化也會藉此就生產模式、庫存備料重新檢點，因此，今後必需觀察、接受新的市場模式，調整產銷策略。

台塑化表示，近期布蘭特原油一度跌破50美元，但因為聯準會緊急降息加上OPEC+協議每日減產100萬桶，使油價重回50每元大關，加上利比亞原油供給可能中斷到5月，故短線基本面獲得支撐，日前市場上持續等待OPEC+會議結果，沙烏地阿拉伯希望減產達100~150萬桶，但俄羅斯仍有疑慮，故短期油價觀望OPEC+的決議；台塑化3月煉油廠配合年度定檢，預計平均日煉量38.5萬桶，第一季平均煉油廠日煉量43.7萬桶，產能利用率為81%；至於輕油裂解，受到需求影響，3月份將降轉到90%，相較第一季的平均96%低。

(時報資訊)