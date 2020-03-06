台驊(2636)公布2019年財報，受到美中貿易戰影響，國際海空運運量及運價較2018年雙雙衰退，對大陸地區影響尤劇，但公司調整策略，全年營收112.58億元，年減僅2.41％，而擴大投資團隊，使得營業費用上揚，且無稅賦沖減因素，去年稅後淨利2.41億元，年減34.16％，每股盈餘2.15元。

台驊指出，根據全球經濟預測機構IHS Markit統計，2019年從大陸出口至美國海運貨量較2018年衰退10％；國際航空運輸協會IATA資料也統計，2019年亞洲地區航空貨量較2018年衰退6％。台驊集團大陸地區營收佔比近70％，2019年營收僅小幅衰退2.41％，衰退幅度低於市場幅度，主要還是營運策略調整見效。

台驊進一步表示，台驊集團在東南亞深耕多年，因美中貿易戰，大陸產業外移，東南亞地區成長逐漸展現爆發力，2019年整體東亞地區(包括東南亞及日韓)營收年增81％，營業額佔集團比重由2018年的6％至2019年上升至11％。

此外，2019年營業毛利20.14億元，年增2.6％，毛利率17.89％，年增0.87個百分點，主要調整客戶結構，篩選優質客戶提供更多附加價值業務，淘汰毛利不佳客戶，並且整合國際物流、報關、倉儲、配送等物流供應鏈，帶動各產品毛利率提升。

因看好東南亞市場發展，擴大投資東南亞團隊、組建供應鏈金融團隊及其他營運人才投資，2019年營業費用較2018年增加1.3億元，對2019年EPS影響超過1元。另外，因2018年有一次性認列所得稅迴轉利益約0.45億元，2018年所得稅稅率因此降至10％，2019年所得稅費用因無一次性利益沖減，所得稅稅率較2018年增加12％，是公司去年獲利衰退超過3成原因。

(時報資訊)