阿諾於5日(四)凌晨三點入院待產，歷經7小時在早上十點生下女兒丁香魚，好在她產前保持每天運動習慣，使生產過程相當順利，她產前聽說第一胎會生很久，聽從專業建議採無痛分娩，「打了無痛分娩還是很痛，聽人說產婦以命換一命原來是真的。」親歷生產後，她笑說：「產後連醫師說我很會出力也超會生。」

阿諾於5日喜獲千金「丁香魚」，目前母女皆良好。（艾迪昇傳播提供）

她生產時老公全程陪伴，並以影音記錄她分娩艱辛歷程，喜獲千金後夫妻倆不禁熱淚盈眶，她感性說：「影片裡都是我很痛的臉，老公邊錄邊心疼替我加油。」藉此紀錄寶貝女兒誕生、升格母親感人過程，「後製完，也許會放上Youtube阿諾shanny頻道分享哦！」同時誇老公平時掛嘴邊的生產SOP都沒忘，更備齊她喜愛的甜食，讓她清醒後平撫心情解解嘴饞。

阿諾產後惡露量大，昏睡7小時逐漸恢復體力中。（艾迪昇傳播提供）

她的預產期原訂在3月第2周，雖然女兒提前誕生但仍頭好壯壯，「丁香魚的頭圍蠻大，真的差點就卡關了。」生完後護理師將女兒放在她胸口，好讓丁香魚貼近她的心跳和體溫，她竟不斷問女兒：「妳哪位呀？妳誰呀？」她說本來女兒看起來整體蠻偏近紫色，放在胸口後逐漸有了血色、變得更粉了些，「原來這就是媽媽和小孩間奇妙的連結啊。」

(中時 )