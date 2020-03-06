大學申請入學將在四月份舉行口試階段，由於這次學測滿級分及同級分學生太多，各校系因此增加了口試名額。國民黨立委萬美玲今天在立法院總質詢詢問，大學申請入學口試會否成為新冠肺炎防疫缺口？衛福部長陳時中回應說，教育部已經有規劃，也跟中央流行疫情指揮中心討論過；教育部長潘文忠則回應說，在疫情發展期的二月，各大學經歷過研究所入學考試，已經有處理經驗。

萬美玲表示，今年度各大學共要招10萬5697人，其中學測共計影響71246人，佔考生67.41％。這次學測滿級分及同級分學生太多，各校系因此增加了口試名額，但也因為這麼多學生及陪同的家長同時間擠在幾間教室等待口試，就增加了新冠肺炎群聚感染的問題。

萬美玲指出，依據過去經驗，平均每一個學生口試會有2到6位家長陪伴，在還沒輪到口試的時候會在室內環境等待。這麼大規模群聚，人跟人距離很近，再加上考生南來北往，萬一當有人確診，很難抓出源頭，是否該思考口試防疫該怎麼做？

陳時中說，教育部已經有規劃，也跟中央流行疫情指揮中心討論過。考生都是已知的人，非特定聚集，可以做出適當安排，比如教室多準備幾間，或是同學校的不同科系分開口試時間。

潘文忠說，第二階段甄選教育部與各大學嚴陣以待。不過在疫情發展期的二月，各大學經歷過研究所入學考試，已經有處理經驗。

(中時 )