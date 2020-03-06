新冠肺炎從武漢蔓延到歐洲、美洲，台北經營管理研究院院長陳明璋今於「疫情隊經濟和健康的影響與對策論壇」中指出，陸美貿易戰已讓大陸經濟增速放緩，當「灰犀牛」經濟遇上疫情「黑天鵝」，將導致企業倒閉潮、債務違約潮，系統性金融風險陡升，陳明璋預估，短期大陸首季經濟增長跌破3％，中長期角度來看，未來10年「大陸經濟將進入保四爭五的年代」。

大陸經濟下滑，陳明璋表示，對韓國受創最深，大陸GDP每下降1個百分點，對韓國GDP衝擊將有0.35個百分點，其次是香港、泰國、日本等，而台灣外銷大陸占比逾40％，陳明璋強調，台灣也難置身事外；陳明璋形容，大陸遇上新冠肺炎疫情如同「蝴蝶效益」，現在產業因疫情停工、經濟停頓，連遠在南大平洋的紐西蘭，撈捕的龍蝦價格連下跌都滯銷，因為大陸消費市場突然按了「暫停鍵」。

陳明璋警示，新冠肺炎的疫情，讓兩岸關係「冰起來」，疫情會過去，卻擔心兩岸關係「回不去」，目前疫情延燒、大陸復工比例偏低，兩岸供應生產斷鏈，未來可能進而導致兩岸貿易的衰退。

陳明璋表示，目前台灣對大陸的順差高達900億美元，若拿掉對大陸的順差將轉為逆差，他擔心，這場瘟疫可能導致成為政治的瘟疫，台灣領導人物考慮政治固然重要，但也不能因為政治犧牲經濟面，政黨輪替演變成「政冰對抗」現象，未來雙方握手言和不易。

面對疫情，陳明璋觀察，台商幾乎成立緊急應變小組，進入備戰狀態，現在最重要的是想辦法存活下來；陳明璋表示，企業接下來要將危機化為轉機，疫局可能是良局，企業除了搶人才外，甚至可以利用資金低利率環境、便宜的市場特性勇於併購，替自己創在未來10年的成長引擎。

台灣藥品行銷暨管理協會理事長朱茂男表示，疫情已對台灣製藥產業、醫療器材造成衝擊，比較棘手的是，原料藥過度仰賴大陸單一進口來源，將面臨斷藥危機，而其他疫區國家的藥廠，也因為封廠停工，進口藥品也將有短缺壓力，抗生素及慢性病患用藥首當其衝；朱茂男指出，雖然藥品可以找替代性，但疫情再延燒下去，問題在今年暑假後將逐一顯現。

前衛生署長葉金川今參加論壇，現場主持的朱茂男「好奇」問，怎麼會叫前總統馬英九「閉嘴」？葉金川解釋，其實是擔心多達台商子女回台風險太高，小朋友萬一染病，其實死亡率不高，但最怕回國傳染給家中70、80歲的阿公阿媽，老人家染病死亡風險太高；葉金川提及，現在義大利、日本都停課了，台商子女少上幾天學沒這麼嚴重，小孩又不像大人有自我管理的能力，回來隔離仍要有大人照顧，建議等疫情鋒頭過了再回國，強調是站在防疫角度才有這樣的建議。

(中時 )