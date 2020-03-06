台中市長盧秀燕表示，市府重視婦女權益及性別平等業務工作，促進兩性的公平待遇。（盧金足攝）

台中市府社會局與綠川婦女福利服務中心6日舉辦「妳好棒！2020台中市韌力女性分享奮鬥」活動，市長盧秀燕表揚38名韌力女性，包括新住民、特殊境遇、身心障礙婦女等代表韌力獎牌，表達對婦女權益的重視，強調這38名女性的人生就像蚌殼一樣，過程有泥沙挑戰，但如果面對它，克服它，淬煉它，終能變成珍珠，綻放光芒。

盧秀燕說，她是六都唯一的女市長，非常能了解女性的難處，盡管現今兩性平權高漲，但女性仍相對弱勢，往往須身兼工作和家庭照顧，因此，市府非常重視婦女權益及性別平等業務工作，她都會親自召開兩性會議，期能促進兩性的公平待遇。

社會局長彭懷真指出，表揚38名代表包括新住民、特殊境遇及身心障礙婦女等，她們憑藉自身努力與市府協助，終突破人生困境，這次分享她們的奮鬥歷程，盼能激勵人心，鼓勵弱勢婦女。

其中一名韌力女性代表阿如分享，她獨自撫養4名兒女，歷經喪女，兒子又染上毒品，以致她罹患憂鬱症差點想不開，感謝市府與民間團體幫忙，協助兒子戒毒成功，自己也走出人生幽谷，如今與兒子一起擔任志工回饋社會。

社會局表示，即日起至3月底，台灣大道市政大樓惠中樓一樓中庭展出知名畫家謝小浪的作品「百女圖」及38名受獎女性的故事，呈現「綻放女子力、2020台中韌力女事」，民眾前來體驗互動打卡牆，即可獲百女圖明信片。

(中時 )