陳男持槍行搶六信未遂拔腿狂奔逃離，被員警追捕時還回頭扣板機鳴槍。（資料照）

陳男持槍行搶彰化六信，卻走錯跑道開戶櫃台，曾姓女行員機警應對。（資料照）

陳男犯案用的槍枝與子彈等工具。（資料照）

彰化市第六信用合作社去年8月遭48歲陳男持槍行搶，卻搶到未放現金的開戶櫃台，警匪追逐400公尺後落網；彰化地院近日審結，將他依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪、攜帶兇器強盜未遂罪2罪，判處應執行七年半，併科罰金十萬元。

去年8月26日中午12點多，陳男隨身包裡藏放水果刀、改造手槍與多發子彈，頭戴鴨舌帽、口罩並穿戴袖套與手套，徒步走入六信開戶櫃台，對曾姓女行員輕聲說「搶劫」，隨即將印著白色骷顱頭圖樣的黑色包包丟進櫃台，接著作勢持槍瞄準曾女。

曾女拉開抽屜表示開戶櫃台沒現金，陳男又命令曾女拿包包去裝錢，曾女機警將包包丟還後設法躲在櫃台底下，其他行員隨即報警、按下警民連線警鈴，陳男見鈴聲大作拔腿逃離。

彰化分局中正所趙、黃兩巡邏員警獲報火速騎車趕到、上前追捕，陳男兩度朝員警扣下板機，一次射偏、一次疑似卡彈未擊發，沿途邊逃邊丟棄犯案工具，最後仍在民眾協助指認通報下，於彰美路巷弄裡束手就擒。

法官認為，陳男無故持有改造手槍、制式與非制式子彈，攜帶刀槍等兇器強盜未遂；僅因家庭因素而為強盜犯行甚至在員警追捕過程中對其後上方鳴槍，犯罪情節重大，破壞社會治安甚鉅，危害行員人身安全，造成被害人受有極大精神傷害。

審理法官考量被告未實際取得任何財物，高中畢業與父母兄弟同住，因弟弟甫車禍過世並遭索賠而有家庭經濟壓力，依非法持有槍枝罪處3年6個月、攜帶兇器強盜未遂罪處5年併科10萬元罰金；合併刑度如上述。

(中時 )