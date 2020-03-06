北捷使用日前添購的電動消毒噴霧器，針對中正紀念堂站進行全面加強噴灑消毒，自2月28日至3月5日期間，共已完成自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處每4小時定期擦拭消毒35次以上，

北捷表示，電動消毒噴霧器共有50組，每台重量約2.9公斤，可快速進行大範圍區域消毒，分別平均配置在台北車站、忠孝復興、西門等重點車站，可背負於肩上即時出動至其他車站「服役」；遇有突發狀況時，也能夠隨時安排人員進行消毒工作，具有相當高的機動性。噴霧成份為0.05％的漂白水，透過噴灑功能，出口、大廳、月台等重點大面積區域消毒無一不漏，有效節省時間及人力。

北捷指出，防疫零死角，捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所之清潔人員，每4小時針對民眾常接觸的地方進行消毒；捷運電聯車每天出車前及每8小時於端點站短暫停留期間，均以最快的速度，完成拉環、扶手等設備消毒1次。

北捷呼籲旅客，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，也感謝所有第一線工作人員為防疫所做的努力與辛勞，提醒大家工作之餘，也要多多照顧自己身體健康，值勤期間務必戴口罩，勤洗手，做好個人防護措施。

(中時 )