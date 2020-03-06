怪手執行拆除。(吳亮賢攝)

怪手執行拆除。(吳亮賢攝)

為整頓五股垃圾山，新北市去年9月起推動「擴大五股都市計畫(部分更寮及水碓地區)案發布前試辦計畫」，已針對7家重大汙染及182家佔用國有地業者完成2階段拆除，副市長謝政達6日特別率隊啟動第3階段強拆，預計於5月底前，拆畢90間無意願申請合法化及歇業、擱置之非法廠家。

經清查，五股垃圾山共有650家業者非法佔用國有地，目前有意願合法化之業者計347家，針對剩餘的303間廠家，新北市府共分4階段執行強制拆除，截至去年底，已完成第1、2階段，拆畢7家重大汙染及182處佔用國有地業者。

謝政達今日下午率工務局、環保局、消防局、違章建築拆除大隊至五股中興路三段，針對無意願配合合法申請之廠家或經張貼公告及函文通知多次未出面業者，啟動第3波拆除，今優先拆除五股區更寮段佔地200平方公尺的空廠房。

謝政達表示，拆除之廢棄物將由業者自行處理，未於期限內清除者，將依「廢棄物清理法」開罰，後續相關局處也會要求業者恢復地貌原狀，如查有汙染環境或佔用國有地之違法情形，將嚴懲重處，期盼透過試辦計畫，輔導業者依法申請合法使用，在軟硬兼施之政策下，短時間內改善五股垃圾山之環境品質，減少公共安全及環境汙染疑慮。

違章建築拆除大隊長李冠德表示，去年底前，已分2階段拆除7家重大汙染業者及182家佔用國有地業者，即日起將針對90家無意願申請合法化、歇業及閒置廠家，執行第3波拆除，預計5月底前拆畢，另347間有意願合法化業者，若6月底前未完成送件，公安小組也將於7月起執行第4波拆除。

(中時 )