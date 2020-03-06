新冠肺炎疫情延燒，南投縣各醫院為避免防疫漏洞，配合中央限制探病訪客每次最多2人、陪病限1人，並限定探病時段；衛生局提醒民眾避免出入醫院，降低交叉感染風險，保護自己也保護別人，並且避免增加醫護人員負擔。

衛生局指出，依據中央疫情指揮中心、衛生福利部發布醫院新管制措施，民眾到醫院除了必須戴口罩、量體溫，也務必遵守醫院探病時段和人數限制，每名住院病人每次最多2名訪客，陪病者及照顧服務員限制為1名，建議民眾以透過視訊方式關懷親友。

民眾進出醫院時，無論陪病或探病者都必須登記，並提供旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等資訊；而為落實人員管制措施，也實施病人分流，急診、住院病人有不同出、入口及動線，並對於疑似個案分流等措施，全面防堵疫情。

目前，衛福部草屯療養院、中國醫藥大學附設醫院草屯分院，都禁止訪客探病；縣內各醫院探病時間，民眾可上衛生局網站查詢，但仍以各醫院公告訊息為準。

(中時 )