讚水神打掃環境最方便，謝立功基隆發送，被喊「太暖太感動」。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

讚水神打掃環境最方便，謝立功基隆發送，被喊「太暖太感動」。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

讚水神打掃環境最方便，謝立功基隆發送，被喊「太暖太感動」。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

讚水神打掃環境最方便，謝立功基隆發送，被喊「太暖太感動」。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，確診數已攀升至45例，全台的民眾瘋搶口罩、酒精等防疫物資，而水神無色無味的特性也特別受到各級學校喜愛，國立海洋大學就以教授謝立功為首，於基隆市各地分送水神抗菌液，他指出，防疫關鍵有水神抗菌液的快速抑制細菌病毒，可以實際降低感染危機。

受惠收到水神抗菌液的店家，包括國立海洋大學校內外的餐廳等，而商家也都依專家的建議來使用水神抗菌液，更指出，對於受惠收到水神抗菌抑非常「感動！」除了感動不知道能用什麼字來形容，並且認為這種功德在這個時代已經很少有了，有謝立功教授願意這樣一家一家小吃攤跑，尤其是這個疫情的爆發時期，盡看到的是口號和貼圖，我們小吃攤能做的就是等待疫情的結束，但遠遠看到他這樣跑攤商，就會開始期待，水神「微酸性電解次氯酸水」何時能發到自己，也有廟口攤商指出，我們廟口的生意自公主號靠岸之後，就少了3成的生意，在謝立功來之前，從未看到有什麼人來關心過，但看到他來關心我們的生意、疫情安全，真的非常感動。

基隆市區更有一名計程車司機指出，很感恩謝立功教授爭取到旺旺水神，並且在各大學校及市區發送，他認為這個東西比酒精要好，不僅沒有酒精的刺鼻味，對皮膚也沒有刺激性，至少他自己用到現在，已經用了好幾罐，都沒有什麼問題。

(中時 )