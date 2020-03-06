電梯大廠崇友實業去年調整經營策略，大陸廠生產零件回銷台灣，營運不受這波新冠肺炎疫情影響，今（6）日公布2月合併營收2.98億元，年成長28.34％，前2月合併營收6.09億元，年減幅12.02％。

崇友指出，崇友目前在手新梯訂單，仍維持4,200台，今年預估會有8億元大案完工認列營收，加上崇友提供專業且多元的電梯節能保養技術，並具有雲端監控數據服務、24小時全天候緊急服務等競爭優勢，成功獲得客戶高度維保業務續約率與品牌黏著度之肯定，且當新出廠電梯保固期屆滿後約有高達八成客戶會轉往維修保養業務之合作，挹注集團維修保養業務維持穩定成長趨勢。

崇友指出，崇友持續採取多品牌接單策略、產品案源結構優化、以及積極開拓汰舊換新市場銷售表現，一方面，旗下中高端自有品牌「堅尼西斯」積極耕耘商用案源銷售，推出智能電梯以提升電梯運行效率，並研發可廣泛適用於商辦、飯店及百貨等場域「群眾檢知系統」及「無人檢出系統」。此外，汰舊換新市場業務開拓持續暢旺，仍積極開拓既有老舊電梯更換，隨著訂單逐步完工出貨，有望增添崇友整體營運成長表現。

(工商 )