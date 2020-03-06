行政院長蘇貞昌今率部會首長赴立法院備詢，針對經濟部推出的振興抵用券，國民黨立委林奕華質詢時多次打斷文化部長鄭麗君的答詢，蘇貞昌試圖幫忙說話，卻被林奕華機動狠嗆「院長抱歉，我的時間請閉嘴啦！」

因應新冠肺炎疫情持續擴散，經濟部為刺激消費、減緩疫情對產業的衝擊，推出振興抵用券，根據規劃，抵用券需要綁國旅消費，共分成商圈、夜市、餐飲、藝文4大類，至於是否能不限異地使用，則還未定案。

林奕華今日質詢表示，振興抵用券綁定國民旅遊住宿恐怕難以真正挹注到藝文產業，因為看藝文表演者不一定會去住宿。對此鄭麗君回應，振興抵用券是經濟部提出的措施，經濟部希望透過住宿消費群來擴大消費，而把藝文也納入是希望減少系統開發成本重複浪費。

鄭麗君強調，文化部出的3億要用在藝文類，抵用券的使用也是全國性的，不限當地。然而林奕華多次打斷鄭麗君的發言，而鄭麗君也堅持繼續說明政策，蘇貞昌也試圖幫忙說話，林奕華終於忍無可忍，動怒開嗆「請你專心聽我質詢！我的時間！我的時間請閉嘴啦！」

此時蘇貞昌向林奕華表示「委員的質詢好可惜」、「準備了很多質詢，但是都不讓人講完」，林奕華再怒回自己知道鄭麗君要說什麼，蘇貞昌再回「妳都知道，那何必還要質詢？」

林奕華表示，因為官員都沒講答案，只是再浪費質詢者的時間，她見蘇貞昌仍持續表示「好可惜」、「質詢都變成聲音很大、很吵」，直接要求主席制止官員插話，對著蘇貞昌喊「院長抱歉，我的時間請閉嘴啦，我的時間不要這樣好不好。」

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(中時電子報)