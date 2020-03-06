立委黃秀芳、彰化市長林世賢等爭取七曠步道修繕，再造八卦山新亮點。（吳敏菁攝）

立委黃秀芳、彰化市長林世賢等爭取七曠步道修繕，再造八卦山新亮點。（吳敏菁攝）

七矌景觀步道上的景觀亭淹沒在荒淹蔓草間，草叢裡有對靈動的石獅子。（吳敏菁攝）

又到掃墓時節，彰化市也有古墓傳奇，傳說道光年間七名布袋戲班演罷，警覺身陷鬼魔之域，沒命的拔退狂奔到草仔埔氣絕而死，而有這座七曠古墓，充滿了歷史和文學的像像，參山國家風景將補助410萬元修繕景觀亭和步道，增添八卦山新亮點。

七曠古墓位在寶山路和虎崗路的交會口，幾度熱絡，又復沉寂，如今周邊布道、景觀亭已淹入荒煙蔓草中了，彰化人總說，附近山谷北風冷徹七竅，稱之「七壙風」、「七孔風」，還傳說了這裡埋了七名的布袋戲班人員，當年附近盜匪搶劫，屍骨遍野，請來了戲班「酬鬼」，戲罷一聲阿彌陀佛讓一切回到了原形，戲班嚇得翻山越嶺地狂奔，跑到了氣力殆盡。

如今埋骨之地被封為七聖爺，彰化人難忘，大家樂瘋迷之時，也是七曠最興旺一段時日，傳說有人怎麼被指點迷津一夜致富、又一夜敗光，來問明牌路邊停車綿延好幾公里，一度還成了流浪神明聚集地，夢醒賭客還紛紛把神名賭氣「放生」到了這裡，瘋狂歷史落幕後，如今成了鐵馬客過往休息驛站，留下了清幽。

當年興旺修整墓園，還蓋了涼亭、步道綿延山頂，還有一對大榕情人樹，風吹樹葉也響起了許多愛情故事，讓這一切被遺忘太可惜了，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢等邀集叁山國家風景區管理處長柯建興等現勘，爭取八卦山虎崗路沿線從賞鷹平台、一線天景點再造，串聯七壙景觀步道修繕，點亮八卦山脈的觀光。

彰化市市長林世賢表示，七壙景觀步道能賞鷹，俯視彰化平原，七壙景觀步道修建完畢後，公所會進行維護管理，永續經營。吸引人們走進這一段墾荒的歷史故事。增添歷史想像，感受大自然的色彩和祝福。

(中時 )