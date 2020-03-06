不肖業者在苑裡港榮橋南岸燃燒廢建材，環保局循線抓人，依法開罰30萬元並將行為人移送偵辦。（苗栗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

不肖業者在苑裡港榮橋南岸燃燒廢建材，環保局循線抓人，依法開罰30萬元並將行為人移送偵辦。（苗栗縣政府環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

困擾苑裡、通霄鎮民已久非法露天燃燒案，6日傳出好消息，苗栗縣政府環保局在燃燒熱點港榮橋周邊設下監視器，終於拍到不肖業者傾倒廢建材並點火燃燒的證據，以車追人，通知行為人陳述意見後，針對空汙部分依法開罰30萬元，另涉及非法清除、處理廢棄物部份，將行為人移送警方偵辦。

去年起苑裡、通霄鎮民，暗夜經常聞到刺鼻塑膠味，卻苦尋不著燃燒點，今年1月22日晚間9點，空氣中又瀰漫著揮之不去的臭味，縣議員陳品安接獲民眾陳情，會同環保局稽查人員及轄區警方，採地毯式搜查後，終於在港榮橋南岸發現起火的家具及廢棄裝潢建材，趕緊蒐證並請消防隊滅火。

由於港榮橋地處偏僻且周遭無住戶及照明設備，環保局為了追查行為人煞費苦心，決定在周遭設置監視錄影器，終於拍下不肖業者載運廢棄物傾倒並點火燃燒的畫面，以車追人後，通知行為人陳述意見，2月下旬將他移送保安警察隊偵辦，並於3月初開立裁處書，依《空汙法》開罰30萬元。

環保局長陳華盛表示，為追查露天燃燒行為者，現已針對苗栗縣露天燃燒好發地點，祕密裝設監視器等科技設備，若查獲違法者，除了依照《空氣汙染防制法》罰錢，非法清除、處理廢棄物部份，涉及《廢棄物清理法》第46條，得處1年以上、5年以下有期徒刑，呼籲民眾及業者切勿以身試法。

環保局表示，對於民眾檢舉案件向來重視，只要接獲陳情案件隨即會派員前往現場稽查，並持續針對陳情熱點研擬改善措施，提醒民眾，若有發現空氣汙染情形，可於第一時間撥打陳情報案專線037－558558或0800－066666，共同維護良好的空氣品質。

(中時 )