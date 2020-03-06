向國際網域註冊租用取得.COM或.NET網址的台灣民眾或企業主要特別注意了，調查局假訊息防制中心發現，如果向國際網域註冊取得網址後疏於管理，很可能被大陸網軍「取而代之」，變成散布假消息的「內容農場」，調查局查獲13個網址有這個情形，約談6名網址登記人，發現沒有對價關係單純因疏於管理才失去網域，調查局因此提醒民眾注意。

調查局假防中心是在調查疫情假消息時，發現臉書某粉絲專頁出現針對政府發表爭議訊息及施政評論，溯追查後發現，這個粉絲專頁中「關於」部分放置的網址連結，連向大陸的內容農場，進一步發現這個境外註冊的網址，已經被大陸網軍取代。

假防中心以相同註冊條件進一步追查，發現除了臉書專頁的網址連結，另有其他12個與臉書有關連的台灣人登記註冊網址連結，遭不明人士透過網域管理平台收購，構成內容農場網站及不實訊息供應鏈。

假防中心對舉例，以販售布丁為主的「puddingco」，被收購後該公司網站原始名稱不變，但是網站內容都遭修改，充斥大量大陸官方新聞、政策，及對台灣「帶風向」的不實評論。

調查局假防中心提醒，向網域管理平台註冊租用網址的企業主或民眾，要妥慎管理網址連結，以免被大陸網軍取得，再被大陸黨政軍單位主導操盤，對台灣進行「帶風向」認知作戰行為。

(中時 )