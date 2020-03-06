安盛生科(6734)董事會宣佈，即日起將由史丹佛大學榮譽教授Peter Fitzgerald博士與現任技術長陳彥宇博士分別擔任新科董事長與總經理。共同創辦人暨現任董事長兼總經理蔡東孟博士，將轉任營運長一職。

Peter Fitzgerald董事長表示，相信安盛將手機鏡頭變成醫療等級的體外診斷儀器的獨家核心技術PixoTech，會為數位醫療帶來革命性的改變。陳彥宇總經理亦表示，蔡東孟博士在過去七年中，為公司打造了穩健的營運系統與國際巿場的能見度。很榮幸有此機會接手，領導安盛進入新階段。作為一家深度結合檢測及資訊技術的數位醫療公司，相信安盛有機會為台灣以及全世界的健康醫療做出巨大貢獻。

安盛生科是一家新世代的智慧醫療公司，整合三大技術-光學、生化與影像處理，發展出PixoTech技術平台，將行動裝置轉化為精準的醫療檢測儀器、並使健康數據得以無縫傳輸。奠基於此，安盛生科的PixoTest(安必測) 在2017年通過美國FDA核准，成為世界第一個以行動裝置相機獲此認可的血液檢測技術；並由此延伸發展出專業IVD體外診斷儀器-PixoTestPOCT(安必測)定點照護儀與Eveline(伊必測)智慧排卵檢測等多項產品。

Peter Fitzgerald博士是史丹佛大學醫學院的榮譽教授，也是一名資深的醫療器材與生醫創投家。他參與設立的創投公司，包括LVP Capital、TriVentures以及TransPacific Venture Partners。多年來，除擔任FDA的諮詢委員外，Peter Fitzgerald博士亦擔任多家國際醫材大廠的顧問，並有帶領新創公司成功轉型、創造價值的豐富經驗。

陳彥宇博士除了對醫療器材及數位醫療產業有深入的洞見外，於MIT、Caltech以及Stanford的歷練，亦厚實了他在先進技術研發與創新創業上的底蘊，並於2019年獲頒艾森豪獎金。

(時報資訊)