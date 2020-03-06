受到大陸因新冠肺炎疫情延後復工影響，玉晶光(3406)2月合併營收6億9337萬7000元，月減29.34%，較去年同月則大幅增加214.7%，隨著大陸各地加速復工，目前玉晶光廈門廠區復工率已達90%，在工作天數恢復正常下，玉晶光3月合併營收有機會優於2月。

玉晶光廈門廠受到大陸新冠病毒疫情影響，延後至2月10日復工，導致2月工作天數較1月少，單月合併營收亦下滑至6億9337萬7000元，月減29.34%，累計前2月合併營收為16億7472萬8000元，較去年同期增加159.16%。

隨著大陸各地加速復工，目前玉晶光廈門廠區復工率已達90%，玉晶光3月合併營收可望隨著工作天數恢復正常優於2月，玉晶光表示，今年第1季會比去年同期好。

儘管新冠肺炎疫情對玉晶光今年營運造成影響，不過美系外資在最新報告指出，玉晶光復工率已恢復到90%以上，且7P(片)鏡頭比超廣角重要，加上玉晶光今年擴產計畫執行良好，因此雖然考慮到新冠肺炎疫情不利因素，將玉晶光2020年及2021年的每股盈餘分別下修了15%及4%，但給予「加碼」評等，目標價為670元。

(時報資訊)