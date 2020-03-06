亞都麗緻（5703）宣布旗下台中亞緻大飯店將熄燈謝幕，向房東國泰建設提前終止合約，市場傳出國建旗下國泰觀光飯店事業可能接手進駐。不過，業界人士認為，需就整體觀光景氣、台中市場概況及投資收益等3因素審慎考慮，認為未必會繼續引進飯店品牌經營。

台中亞緻大飯店鄰近台中市中區的草悟道、勤美綠園道，2006年由亞都麗緻向國建承租國泰金融大樓的24、25、27～44樓。據亞都財報揭露，雙方為簽訂20年租約，期限原至2026年5月31日止。

麗緻餐旅集團事業開發部副總羅明威表示，台中亞緻是今（6）日上午董事會才決議停業，尚未與房東國建接洽，後續依租約相關條款協商提前終止合約。過去也曾向國建反應租金太高、希望協商調降租金，但對方對此並無太多回應。

隨著台中亞緻大飯店將熄燈謝幕，未來該據點將由誰接手進駐，亦成為市場關注焦點。由於國建旗下亦有國泰觀光飯店事業，經營自有品牌「COZZi和逸」、「MADISON慕軒」及委託萬豪酒店集團經營的台北國泰萬怡酒店，成為後續接手的可能對象之一。

事實上，國泰飯店觀光事業總經理莊琬華去年初曾表示，未來除評估運用國壽、國建等集團旗下地產，亦在全台各區尋覓合適地點，聚焦大台北地區及台中，目標3年內在台中開設第2家慕軒酒店、5年內將大台北地區提供客房數增加至1000間。

不過，業界人士認為，由於來台陸客減少，台灣觀光產業近年景氣明顯趨緩，且過去興盛時期拍板興建的飯店，如今也陸續開出加入市場。在來台觀光客成長動能趨緩、市場供給反向增加，以及經營成本日益增加下，經營飯店業的難度已明顯提升。

而台中飯店家數及房間數自2010年以來持續增加，迄今已分別增加4成、6成之多，台中觀光飯店平均住房率自2014年的70.07％一路跌至去年的64.23％。同時，近年許多國際集團陸續進駐台中，包括台中李方艾美、勤美洲際大飯店等指標酒店，未來均將陸續開出。

同時，國泰飯店觀光事業目前攜手日本橫濱八景島水族館，傾全力於桃園青埔打造海洋觀光主題的「COZZi和逸」桃園青埔館，預計今年夏季開幕，成為國泰投資經營的第7家飯店。業界人士認為，雖不能排除可能性，但若未能爭取更好條件，目前看來接手可能性不高。

業界人士認為，相較於六福皇宮是租約期滿不續約，亞都麗緻此次為突然宣布擬提前終止合約，國建尚需時間與其協商，評估最合適的因應方式。綜合產業景氣、台中飯店市況及國泰飯店觀光事業現況，認為繼續承租給飯店業者經營，未必是謀求最大利益的最佳選項。

(時報資訊)