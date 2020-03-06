如何突破新冠肺炎疫情的觀光商機？台中市府觀旅局與台中市在地的公會與協會、台灣國民旅遊發展協會，合計20多名理事長與旅遊業界共同獻策。觀旅局長林筱淇強調，市府與協會間將建立長期戰略夥伴關係，媒合旅行業與在地觀光旅遊資源，協助國旅協會規畫區域特色遊程，加快推動相關國旅產品。

林筱淇指出，觀旅局自去年12月即與國民旅遊協會密切聯繫，雙方互動水到渠成，攜手台中市旅館、旅行、伴手禮與產業故事館等業者，與國旅協會重要旅行業成員面對面思考未來台中旅遊合作方案，希望轉動台灣國旅市場輪軸，啟動住宿、餐飲、禮品、各式農事與DIY深度體驗、戶外活動等觀光產業鏈。

國旅協會理事長賴俊傑表示，國旅協會一年保守估計至少有150萬客源，協會成員對於深耕國旅產品企畫、包裝與行銷，以多贏思維模式前提與在地觀光單位合作。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，因應國民旅遊市場調性及定價，希望國旅協會能夠協助培訓旅館第一線服務人員接待與應對，以面對大環境考驗。

台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏指出，台灣國旅市場應突破CP值魔咒，發展深度、精緻旅遊。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林強調，此時正是發展國旅最佳時機，打破過往國民旅遊品質不夠好的迷思，加強各重要公協會的聯繫與串連，完善優質產品供應鏈。

觀旅局希望透過實際討論及溝通，收集市場實務經驗及寶貴意見，由雙方共同提出的方案迅速且全面地貼近市場需求，各業者展現力拚觀光的決心，針對住宿餐飲、景點觀光、採購與體驗提出不同套裝方案，領航國旅市場邁向精緻化。

(中時 )