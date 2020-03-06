3月初在台北國家音樂廳演出、並在返國前確診新冠肺炎的澳洲作曲家布萊特．狄恩在接受隔離的醫院內開直播表示，自己狀況良好，並獲得適當診治，稱自己還可以在隔離處所繼續作曲。

The show must go on, even with one its brightest stars struck down with coronavirus. Globally acclaimed composer-conductor Brett Dean is in isolation at RAH where he has posted a message of thanks on the eve of a major @adelaidefest performance which will go ahead without him. pic.twitter.com/LJxiy1xISJ — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) March 6, 2020

據澳洲媒體9 News報導，正在皇家阿得雷德醫院（Royal Adelaide Hospital）接受隔離的狄恩（Brett Dean）5日開直播，氣色良好。他在直播中表示，「我現在精神不錯，受到醫護人員良好看護」，並樂觀表示自己房間不但有海景，現在也有空檔可以作曲。

狄恩說，就許多方面而言，「隔離」對作曲家而言，是作息的一種選擇，但此時不能與樂迷在一起，仍感到相當失望。狄恩本預定7日出席阿得雷德藝術節（Adelaide Festival），指揮阿得雷德交響樂團一場演出，但受病情影響，他已無法參與。

代表狄恩發表聲明的古典音樂經紀公司Intermusica也表示，先前與狄恩一起工作的同事們都已採取14天的自主隔離，在此困境之際，我們的心與狄恩同在，並希望他早日康復。

狄恩在2月28日晚間在國家音樂廳、3月1日下午在演奏廳演出，並於2日搭乘長榮航空BR315自桃園機場出發，3月3日抵達澳洲布里斯本後，同日轉乘別的班機自布里斯本前往阿得雷德後，確診染上新型冠狀病毒。

(中時電子報)