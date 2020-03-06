42歲《KANO》的馬志翔與太太2018年10月結婚，6日下午在IG秀出超音波照片，大方昭告天下「身格人父」。他表示，老婆現在懷孕11週，預產期先保密，不過回想當時看到「兩條線」驗孕棒訊息時，人正在劇組拍攝，瞬間整個人爆彈，他誇張形容跳得比NBA巨星麥可喬丹（Michael Jordan）還高。

馬志翔結婚1年5個月宣布成為新手爸。（摘自馬志翔IG）

馬志翔說：「身邊正在放飯的同事全都傻眼看著我亂跳亂叫，不過當時知道還沒滿3個月不能說，但我忍不住想找人擊掌，我就是想找人擊掌」，最後他印象是對著場務車的車後帆布狂High five，興奮難以言喻。目前全球新冠肺炎疫情延燒，未來的日子情況未知，馬志翔坦言目前還沒想到孩子出生後的事，主要先好好陪伴孕吐嚴重的太太，也透露小朋友調皮地把老婆肚子當作游泳池。

馬志翔結婚1年5個月宣布成為新手爸。（摘自馬志翔IG）

馬志翔感性地表示，「生命總是帶來喜悅與希望，也提醒了我要時刻去愛去珍惜身邊的人。感謝傾聽禱告的主賜給我們這個寶貝，也辛苦了這陣子忍受孕吐之苦的愛妻，孩子也很努力地長大。最後，我們也想把這份喜悅分享給大家，日子還長，新手爸媽還請大家多多指教！」

(中時 )