玖壹壹6日推出全新單曲〈偶喜翻你〉，MV也同步於YouTube官方頻道上架，3人化身日系經典暴走族造型的高校生，更邀請本土劇天王李鑼擔任男主角尬戲，3人首次與李㼈合作相當興奮，對戲時也默契十足，除了對於李㼈大哥的演技沒話說，也謝謝他這次為MV的「犧牲」，玖壹壹希望透過這首歌曲，讓更多想要告白的情人們，可以直接用這首歌曲示愛。

4人在MV中誇張梳「飛機頭」，穿上經典黑色制服、運動服等，劇情翻玩「謎片」的特殊劇情，包括透過時間暫停，在教室中搞怪、日式榻榻米場景作樂、監獄內洋蔥被綑綁的劇情，更有吸睛的爆乳女教師、女學生更衣室拉筋等刺激畫面，讓不少網友看了狂喊「老司機發車了」、「啊斯」。

玖壹壹推出全新單曲〈偶喜翻你〉MV上演「謎片」劇情。（混血兒娛樂提供）

〈偶喜翻你〉堪稱告白神曲，由洋蔥擔任統籌製作，編曲以大編制的管弦樂貫穿整首，美國鄉村搖滾風格作為基底，在歌曲中更加入中國元素二胡增加豐富度，傳達很多人不敢說「我喜歡你」4字，因而緊張結巴呈現詼諧可愛的情話。和女友穩定交往的洋蔥認為情人間浪漫的事：「就是兩人牽手走在沙灘上一起看海，一起坐在草地吹風看著草枝搖擺。」

至於現實生活中做過最浪漫的事，健志認為「努力工作，做個真男人！」就是對另外一半最負責任的事；洋蔥則為愛奔馳，曾經獨自一人從台中開車到花蓮送上生日禮物；春風則表示，浪漫不用掛嘴邊，愛從生活小事做起，像是垃圾分類等等」。配合新歌玖壹壹也接力玩起「撩妹金句」活動，接連在社群啟動分享MV、撩妹金句告白的徵選活動，幸運粉絲將可以獲得高雄H2O水京棧國際酒店住宿券、燭光晚餐享用美食開房間。活動詳情請洽玖壹壹官方粉絲團。

健志（左起）、洋蔥、春風三人在新歌〈偶喜翻你〉化身日系經典暴走族造型的高校生。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈偶喜翻你〉邀請李鑼拍攝MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹推出全新單曲〈偶喜翻你〉，3人在劇中化身日系經典暴走族造型的高校生。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈偶喜翻你〉MV邀請李鑼擔任男主角。（混血兒娛樂提供）

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