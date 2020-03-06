面對新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球蔓延，除了政府、公共衛生主管機關全面防堵疫情散播外，如何宣導傳遞正確的防疫資訊，並且避免錯誤資訊、惡意資訊以及假消息傳播，也是當務之急。對此社群平台 Facebook、Twitter、YouTube 都公布了對應與新冠肺炎相關廣告的政策，而主管 App Store 的蘋果(Apple Inc.)也針對 App 上架導入了全新的規定。

* Facebook

社群平台龍頭，全球用戶超過 20 億的 Facebook，其 CEO Mark Zuckerburg 在個人臉書宣布針對新冠肺炎疫情，他們將免費為世界衛生組織(WHO)提供廣告，來協助 WHO 宣導針對新冠肺炎疫情的最新指導方針。除此之外，他們也將發力遏制平台上與疫情相關的惡作劇以及錯誤資訊，依循 Facebook 社群守則規定，他們將會把主張與疫情相關的虛假言論內容下架，並且投放宣稱有藥物可以醫治新冠肺炎之廣告的帳號也會被封鎖。

* Twitter

先前 Twitter 曾為了保護宗教團體，針對平台上的仇恨言論發表相關管理政策。因應新冠肺炎疫情，他們將處理仇恨言論的範圍擴及年齡、疾病以及殘疾等議題。Twitter 指出，在本周四之前發表違反準則的推文都會被刪除，但是相關帳號不會被封鎖。而在周四之後，所發表的推文都必須符合目前關於仇恨言論的相關規定。

* YouTube

針對新冠肺炎疫情，YouTube 則是在日前宣布凡是談及新冠肺炎疫情的影片，都將被關閉廣告功能，換言之，不能藉此透過廣告營利。

* Apple

管理 App Store 的蘋果也指出，他們將會打擊與新冠肺炎相關的應用程式(Apps)，除非新遞交的應用程式來自於政府、醫院等被認可、可信任的機構，確定可以發表正確的數據或資訊，蘋果將不會讓與新冠肺炎有關的 App 上架

為了讓人們都能找尋到正確的防疫相關資訊，在 Twitter 以及 Facebook 當中搜尋有關新冠肺炎相關關鍵字，都會出現當地主管機關的連結。在 Faceboo、Twitter 都會先出現台灣衛福部疾管署的網站連結。

除了被動防堵新冠肺炎相關惡意言論與廣告，Facebook CEO Mark Zuckerberg 也宣布他與妻子 Priscilla Chan 創立的慈善機構 Chan Zuckerberg Initiative 已經跟蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)合作，透過雙方合作將讓研究人員針對新冠肺炎病毒進行全基因測序，能讓檢疫人員更快、更容易的了解人們是否感染新冠肺炎病毒。

(中時電子報)