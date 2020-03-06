凌雲里民舉布條抗議，盼縣府取消體育休閒園區規畫，將世代耕作土地還地於民。（林和生攝）

屏東縣政府規畫在屏東市凌雲里設置體育休閒產業園區，目前準備查估作業，但世代居住此處的里民不滿，認為耕作超過一甲子的農田政府說收就收，6日超過50人聚集縣府前舉布條抗議，有官員收下陳情書後表示，會收集眾人意見後繼續溝通。

「真的太誇張了」59歲農民謝賜川抱怨，家族3代在凌雲里務農，從過去低窪溪埔地，一土一鍬、買土填地，才漸漸變成良田，家庭收入都靠著種植稻作、玉米養活一家老小，無奈日前一紙公文寄到家裡，才知道縣府將要把土地回收，「那我們未來該如何繼續」？

凌雲里長王基地說，土地原歸國軍所有，日前撥用給屏縣府，規畫約16.8公頃作為體育園區，但此處約有上百農戶，都是從日治時期開始耕作，繳租繳了幾十年，如今縣府說收就收，有里民就說「難道要他們去死」，希望整件事情能有轉圜空間。

「要重新打份租約，還是低價把土地賣給農民」，王基地說，農地是家戶經濟來源，若公部門一意孤行，不排除抗爭到底。

屏縣府教育處副處長楊英雪親自接下陳情書表示，在凌雲里規畫的體育休閒園區預計有棒球場、停車場及環湖步道，目前正進行查估前置作業，除了地上物查估，當然還包括里民的意見收集，承諾民眾所有訴求都會進一步討論，作為後續處理依據，盼能達到雙贏目的。

(中時 )