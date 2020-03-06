觀光旅遊業大受影響，基隆公會帶頭免收會費3個月。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

觀光旅遊業大受影響，基隆公會帶頭免收會費3個月。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

受到新冠肺炎疫情逐步攀升影響，導致各地區觀光旅遊大受影響，連帶旅宿業也受到極大衝擊，基隆市旅館商業同業公會林理事長宜南及諸位理、監事於5日會議上討論後率先發布免收會員費3個月，讓會員們直接受益，減少成本支出。

對此，觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示樂觀其成，感謝公會共體時艱，在防疫期間，全力配合協助旅客量測體溫及提供酒精消毒等防疫措施，讓遊客安心住宿。待疫情緩和後，將會和公會共同研議提出套裝行程及優惠方案，推出「安心優質旅遊推廣」、「觀光亮點」及「旅遊環境整備提升」等振興措施，以提振遊客信心，並積極行銷在地遊程，邀旅行社、媒體、部落客、網紅踩線，推廣國民旅遊提振買氣。

曾姿雯指出，市府針對在距離基隆市中心不到十五分鐘車程的暖暖與七堵，在2月推出的「暖暖七堵小旅行手冊」以自然行旅為主題，介紹景點、歷史故事及美食等資訊，推廣基隆近郊的戶外旅遊，當地保留恬淡自然的風俗民情，處處充滿文史故事，更隱藏許多私房景點與在地美食。在此時，大家不妨走出戶外放鬆身心，安排兩天一夜基隆輕旅行，入住基隆市旅宿及體驗農場特色料理及手作課程等，來一趟基隆山城秘境的深度之旅。

另外，交通部針對因應武漢肺炎肺炎，提出觀光業務紓困、復甦與振興方案，在促進旅行業（含導遊領隊）、旅宿業、觀光遊樂業發展-人才培訓方面，依實際參訓時數核給每參訓人員每小時158元之轉型培訓費，補助時數每人每月以120小時為限，另外協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼方案。

(中時 )