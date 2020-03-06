剛來台灣工作的35歲越南范姓移工，因不諳中文，日前晚間在彩虹眷村找不到回宿舍的路，路人協助報警，台中市警局第四分局春社派出所員警透夠翻譯軟體，得知他的宿舍在五權西路工業區裡面，擔心夜深了范男再次迷路，員警直接載他回去，讓范男超級感動。

中市警局第四分局春社派出所，日前晚間22時接獲辦案，稱有外籍移工，需要協助，員警到達時發現一名35歲越南籍范姓移工獨自坐在公車亭，看似徬徨，范男見警察到唱，用越南話說了一大串，員警有聽沒有懂，拿出手機翻譯軟體一查，原來范男說的是：我找不到路回家！

原來范男趁著工廠放假，與同鄉朋友約在「彩虹眷村」見面，沒想到被朋友放鴿子，遲遲不見好友人影，正想回宿舍時，卻不知道該如何返回，看不懂公車站牌中文字，情急之下只好向路人求助，但路人也聽不懂范男所說的話，於是請員警前來協助。

幾經溝通，終於弄懂范男住在五權西路三段，其服務工廠的宿舍，但如只告知其公司方位，員警擔心工業區路段，深夜杳無人煙，恐怕范男返家途中，會再度迷路，無人可求助，員警於是好人做到底，直接將范男載回其員工宿舍，舍監李先生見警察再回范男，直呼台灣警察好親切！范男也頻頻向員警道謝，表示初到台灣，就能獲得如此溫暖的協助，真的非常感動。

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(中時 )