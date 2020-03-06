新冠肺炎疫情燒不停，各行各業均遭受嚴重衝擊，金門縣府今（6）日成立「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」，希望協助勞工朋友度過難關。

這也是金門縣府繼日前成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，吸引相關業者前往，連酒店業者也登門諮詢後，基於擴大服務層面，再成立具針對性的服務櫃台。

縣府指出，在這波延燒不斷的疫情中，相關產業如觀光旅遊業營運已受明顯影響外，已有業者已透過勞雇協商，採取減少工時方式因應衝擊。楊鎮浯縣長指示社會處設立「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」，針對各項勞工權益資訊與諮詢服務，提供失業或放無薪假勞勞工適時協助。

「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」設置於金門縣政府社會處，服務時間為每周一至周五上班時間，專線：（082）373291。

社會處長董燊表示，勞工權益法令複雜，若無特別研究，往往無法主張攸關自身之權益，尤其現階段受疫情影響之勞工人數眾多，為維護其權益及協助失業者度過難關，特別設置「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」。若有疑問也可電洽082-318823＃62537方先生。

(中時 )