台南永康下午驚傳銀樓搶案 歹徒抓起一大把金飾就跑 17:182020/03/06 中時電子報 湯萱樂 、中時、 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市永康區大灣路一間銀樓下午4點多傳出一起搶案。(曹婷婷翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區下午驚傳銀樓搶案。一名搶匪下午四點左右，走進永康區一家銀樓佯裝要購買金飾，期間不斷向店員選換試戴高價品，接著就趁店員更換金飾品時，直接行搶桌上的金飾後衝出門外逃逸，銀樓老闆見狀嚇呆，根本來不及將銀樓的安全門鎖上以及按下緊急鈴，歹徒就逃逸無蹤。 警方事後獲報後趕抵現場，目前仍現場鑑識採證。同時也已經根據店內監視器，掌握搶匪容貌，同時逃逸路線，目前正在積極追緝當中。 (中時電子報) #銀樓 #金飾 #驚傳 #搶案 #永康區 #台南 #黃金 #搶劫 #警察 #監視器 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗驚傳23名國會議員染新冠肺炎 20:272020/03/03 國際 和平店3月底吹熄燈號？ 大統百貨否認 14:252020/03/04 財經 劉真驚傳開腦急救 Gino曝前次碰面「一切安好」 16:042020/03/04 娛樂 34年前遭控搶銀樓 嫌犯再審全無罪 11:042020/03/05 社會 刑求逼供認罪搶銀樓 含冤34年終獲平反 14:172020/03/05 社會 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 08:122020/03/06 財經 小甜甜布蘭妮驚傳遭生父「軟禁」 么兒開直播爆料：想殺了外公！ 09:212020/03/06 娛樂 驚傳台中亞都麗緻飯店恐熄燈 11:082020/03/06 消費 台中亞緻大飯店驚傳收攤 下午2：30說明 12:582020/03/06 財經 駁斥劉真病逝 北榮副院長：仍在搶救中 16:452020/03/06 生活 社會熱門新聞 台南永康下午驚傳銀樓搶案 歹徒抓起一大把金飾就跑 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 女大生激情偷拍遭流出 渣男上傳與性愛片遭訴 - 社會 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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