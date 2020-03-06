台南市永康區下午驚傳銀樓搶案。一名搶匪下午四點左右，走進永康區一家銀樓佯裝要購買金飾，期間不斷向店員選換試戴高價品，接著就趁店員更換金飾品時，直接行搶桌上的金飾後衝出門外逃逸，銀樓老闆見狀嚇呆，根本來不及將銀樓的安全門鎖上以及按下緊急鈴，歹徒就逃逸無蹤。

警方事後獲報後趕抵現場，目前仍現場鑑識採證。同時也已經根據店內監視器，掌握搶匪容貌，同時逃逸路線，目前正在積極追緝當中。

(中時電子報)