嘉義市長黃敏惠（左三）展示交趾陶藝師與設計師合作設製的交趾陶薰香座、滑鼠墊。（廖素慧攝）

交趾陶製的阿里山巒置物座、筆夾、筆記本套。（廖素慧攝）

交趾陶機械管樂金雞神沉香座、山海收納盤。（廖素慧攝）

「2019全台最美飯店冠軍」的嘉義市承億文旅桃城茶樣子6日起，展出嘉義市文化局策辦的「創藝交融─交趾陶創新設計產品」展覽，展期至6月6日，由10位陶藝師與設計師合作設製3C生活用品，時尚又實用，嘉義市長黃敏惠觀展後，讚不絕口。

黃敏惠說，交趾陶創新產品讓藝術走入生活中，把生活變得更美，嘉義市爭取到2021台灣設計展，這個設計展不是一次的展覽，要把設計的理念融入每一件事物當中，特別是城市治理，經由設計創造生活品味，讓人與人、城市及環境有更多對話，展現嘉義市的城市美學。

市文化局表示，交趾陶是嘉義獨有的百年傳統特色工藝，早期用於裝飾廟宇建築，具有教化社會、祈福吉祥的意涵，被國際譽為「臺灣絕技」，該局推動創新產品計畫，由設計師設計、交趾陶藝師製作，開發生活用品，自用、送禮皆宜。

呂皇澄、吳世傑、林怡君、莊富盛及謝偉奇等5位嘉義在交趾陶藝師，王德明、林家再、洪天彧、連國輝及鄭洪等5位知名工業設計師，跨界合作，以石猴、金雞神、市花豔紫荊、阿里山等在地元素，設製出電腦滑鼠墊、薰香座、手機座、筆夾等3C生活用品配件，精巧吸睛。

(中時 )