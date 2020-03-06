重劃地內的滯洪池在施工期間就發揮效果。（莊曜聰攝）

地方人士充滿期待，希望帶動當地發展。（莊曜聰攝）

台南市政府以都市計畫結合公辦市地重劃開發的新營長勝營區在2018年動工，經歷近2年時間終於完工，6日正式啟用，重劃後創造出多元化的開放空間，並具備完善的公共設施及休憩環境，還兼備滯洪功能，再加上位置離交流道相當近，將成為新營的置產宜居的新地標、新亮點。

市長黃偉哲指出，長勝營區自陸軍部隊撤出後荒廢近20 年，是地方民眾迫切要求改善的治安死角，市府透過都市計畫變更，採低衝擊的開發方式，保留林蔭、生態及軍方舊建築遺蹟，開發過程平和順利，現在成為一處兼具生活、休憩等功能的場所，希望未來能成為新營的東區，帶動地方經濟發展。

新營長勝營區重劃區涵蓋住商、文教及公設用地，並將營區特有的榕樹綠色隧道保留，採用低衝擊的開發方式，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，營造綠地公園特色，兼顧開發及環境，從當初規畫到完成耗費20年時間，讓在地鄉親相當期待。

長勝營區重劃總面積共11.34公頃，包括7.2公頃的住宅區、商業區、行政文教區等可建築用地，還有4.14公頃的公園、廣場、停車場等公共設施用地，可形塑地方優質環境，提升土地利用價值，增加公園休憩空間，並串連周邊鐵道文化景觀資源，成為新亮點。

(中時 )