玉山金控今年2月稅後盈餘13.9億 17:322020/03/06 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控（2884）公布2020年2月自結稅後盈餘13.9億元，累計前2月稅後盈餘32.6億元，較2019年同期減少7.3％，每股稅後盈餘為0.28元， 玉山金控表示，主要子公司玉山銀行累計前2月稅後盈餘33.6億元，較去年同期減少0.1％。面對大環境不確定性因素，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。 (工商 ) #稅後盈餘 #玉山金控 #玉山金 #玉山銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 六師公會＋玉山金 全台募熱血 04:102020/03/02 投資理財 調高回饋率電子支付戰國時代 04:102020/03/02 財經焦點 《金融股》玉山Pi信用卡，拓增P幣生態圈 10:012020/03/02 財經 《業績-金融》台新金去年稅後盈餘創成立新高，EPS為1.19元 16:312020/03/03 財經 山富、映興 3月9日上櫃掛牌 04:102020/03/05 證券．權證 11檔投信連買 季底作帳先鋒 04:102020/03/06 證券．權證 交投活絡 華新科泰鼎認購看俏 04:102020/03/06 證券．權證 1分鐘讀財經》老牌飯店第一槍 台中亞緻驚傳熄燈 08:122020/03/06 財經 《其他股》三能2019年EPS挑戰3元，今年恐受疫情干擾下滑 10:002020/03/06 財經 《其他股》中保科2019年EPS挑戰4.8元，2020將續攀高 12:502020/03/06 財經 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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