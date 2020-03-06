玉山金控（2884）公布2020年2月自結稅後盈餘13.9億元，累計前2月稅後盈餘32.6億元，較2019年同期減少7.3％，每股稅後盈餘為0.28元，

玉山金控表示，主要子公司玉山銀行累計前2月稅後盈餘33.6億元，較去年同期減少0.1％。面對大環境不確定性因素，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

(工商 )