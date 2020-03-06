港股暴跌621點 騰訊殺2.6％ 17:322020/03/06 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股5日急漲逾五百點後，6日收跌逾六百點。恆生指數6日低開370點，報26,397點，午後一度大跌683點，低見26,084點，最終收報26,146點，大跌621點，跌幅為2.32％。國企指數收報10,456點，下跌271點，跌幅為2.53％。 香港信報報導，個股方面，騰訊6日收跌2.6％，收報395.8港元，成交額居首，達到120.52億港元。匯控收跌2.2％，成交額為54.08億港元。創科大跌7.4％，為6日表現最差藍籌股。石藥股價持平，已是表現最佳藍籌股。 (工商 ) #恆生指數 #騰訊 #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股開低走高 恒指收盤漲161點 17:252020/03/02 財經 《港股》看好Fed本月降息，恆指收漲0.62％ 16:482020/03/02 財經 《港股》美股重挫，恆指開高走低 10:002020/03/04 財經 《港股》港股震盪收黑，恆生銀行領跌藍籌股 16:482020/03/04 財經 《港股》隔夜美股大漲，恆指開高走高 10:172020/03/05 財經 港股漲逾1％ 傳IPO要披露疫情影響 11:252020/03/05 財經 《港股》美股大漲＋全球救市，恆指勁揚2.08％ 17:052020/03/05 財經 《港股》隔夜美股重挫，恆指開低1.38％ 10:172020/03/06 財經 恆生指數低開370點 騰訊跌2％ 10:242020/03/06 財經 《港股》憂疫情擴散，恆指收跌2.32％ 16:482020/03/06 財經 財經熱門新聞 被疫情壓垮？台中亞緻飯店3月9日收攤 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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