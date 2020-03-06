港股5日急漲逾五百點後，6日收跌逾六百點。恆生指數6日低開370點，報26,397點，午後一度大跌683點，低見26,084點，最終收報26,146點，大跌621點，跌幅為2.32％。國企指數收報10,456點，下跌271點，跌幅為2.53％。

香港信報報導，個股方面，騰訊6日收跌2.6％，收報395.8港元，成交額居首，達到120.52億港元。匯控收跌2.2％，成交額為54.08億港元。創科大跌7.4％，為6日表現最差藍籌股。石藥股價持平，已是表現最佳藍籌股。

(工商 )

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