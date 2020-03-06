◎被疫情壓垮？台中亞緻宣布收攤

新冠肺炎疫情重挫觀光業，繼璞石麗緻暫時關閉客房業務後，麗緻餐旅集團旗下台中亞緻飯店將於3月9日熄燈，結束13年的營運。國內老牌飯店業者亞都麗緻今日股票暫停交易，稍早董事會通過，旗下子公司台中亞緻將自109年3月9日起停止營運。

◎開第一槍！北市府下周試辦居家辦公

新冠肺炎持續延燒，清明節也即將來臨，台北市副市長黃珊珊6日疫情說明會後宣布，希望民眾用網路掃墓的方式，如果真的想要上山祭拜，會有接駁公車，也會加強防疫，靈骨塔樓也會進行分流管制，控管樓內的人數，而許多人都從國外回來掃墓，都先需居家檢疫14天；另外，下周開始北市府也會試辦居家辦公。

◎與確診音樂家同機 長榮空服居家隔離放防疫假

澳洲音樂家日前來台演出，返國後確診新冠肺炎，值勤該班台北-布里斯本的組員將被要求居家隔離。事後再傳出確診音樂家是從英國倫敦搭機至曼谷，再轉機到台灣，長榮表示，與該班機接觸過的20多名機師、空服與地勤人員，都會給予防疫假居家隔離至3月8日。

◎隔著螢幕就有味道 香菜咖啡挑戰你味蕾極限

彰化縣北斗鎮盛產香菜，最近有北斗在地咖啡業者，推出「香菜拿鐵咖啡」與「香菜歐雷」，想挑戰民眾的接受度，偑巷咖啡老闆莊浚勝表示，到北斗吃肉圓、喝貢丸湯都得加香菜，那喝咖啡加香菜有何不可，香菜咖啡經過無數次嘗試，才調配出來的黃金比例，歡迎民眾來挑戰。

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(中時電子報)