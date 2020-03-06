專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告2月合併營收為新台幣3.19億元，較去年同期下滑17.1％。勤誠表示，受新型冠狀病毒疫情衝擊，中國東莞及昆山兩廠除受到停工影響生產外，亦受到相關供應商與物流業復工情況而影響交貨。目前訂單能見度良好，兩廠復工率正逐步提升，可望於3月底陸續恢復正常生產，公司也積極擴大在台生產線，分散供應鏈風險，以滿足客戶訂單需求。

研究機構TrendForce指出，以中國的伺服器需求來看，今年訂單主要仍來自電信業者與網路資料中心。其中，電信業者的5G相關標案未因疫情而出現砍單的狀況，僅部分向後遞延，而遠距教學、上網流量大增亦推升資料中心需求。長期而言，伺服器產業受惠各類垂直市場所需的AI、IoT與邊緣運算等雲端運算持續推動需求，預期將維持長期增長趨勢不變。

面對應用新趨勢崛起，勤誠將持續投入自有標準品之研發，並專注深耕伺服器白牌市場，掌握伺服器需求成長最大的白牌市場。而隨著在台擴產，未來研發資源除更貼近製造中心及前端客戶，在設計製造與出貨地區上可依客戶需求快速調整，完成快速打樣、設計特殊的產品，發揮高度客製化與彈性製造優勢，布局相關應用市場，保持公司成長動能。

(時報資訊)