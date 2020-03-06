台驊(2636)指出，大陸受疫情影響，導致缺工、缺料，預期工廠開始出貨潮將落在3月中下旬，4月到5月將有V型反轉大出貨的可能，營運將回到正常軌道。

公司表示，今年農曆春節大陸爆發新冠肺炎，導致開工時間延後，但海運市場今年2月透過航商減班保價策略奏效，雖受到疫情影響仍有支撐。到3月約有80％大陸工廠復工，各地內陸交通卡車運輸也逐漸回復，港口船舶作業陸續回到正常營運，惟因為缺工、缺原物料等因素，目前訂艙的客戶多為消耗年前庫存貨，預計工廠開始出貨潮將落在3月中下旬，於4到5月出貨可望V型反轉。

在空運部分，空運市場受到疫情影響，航空公司於大陸及東北亞客機航班停飛造成艙位供給量嚴重短缺，且大陸延遲復工、歐美品牌廠庫存短缺、國際對醫療資源進口需求急迫，已有海轉空或包機等急單搶艙潮，航空公司大幅調漲運價。能取得艙位貨運代理業者，將可取得優勢，台驊集團長期與多家航空公司擁有長期穩定的合作關係，仍持續為客戶爭取到艙位。

在內貿市場部分，台驊認為，大陸除湖北地區以外疫情已有趨緩趨勢，預期大陸將有報復性消費的可能，帶動內需消費活動快速成長，有助於內陸物流運輸成長，台驊內陸運輸網絡覆蓋一、二、三級近400個城市，將可於受惠。

2020年台驊集團正式成立於大陸及台灣地區成立雙營運總部，大陸營運總部負責持續尋找合同物流企業投資，完整大陸進口一條龍供應鏈；台灣營運總部將積極發展大陸以外地區，尤其自中美貿易戰以來，大陸製造持續外移至台灣、東南亞、非洲、中南美洲等地，台灣營運總部將積極開發台商回流業務，並持續投資東南亞市場，並擴大與非洲及中南美洲海外代理合作。

(時報資訊)