台灣證券交易所公告，研議推動證券及銀行跨業查詢客戶授信負面信用資料案，將於今年3月31日實施。

證交所表示，以往證券商只能透過證交所的聯合徵信系統，查詢投資人是否在證券市場有違約紀錄，但無法得知是否在銀行有無違約。同樣，銀行也僅能透過聯徵中心查詢客戶於金融機構的違約紀錄，而無法得知客戶在證券商的信用狀況，在跨業別的負面授信資料無法交換情形下，將增加證券商及銀行的授信風險。

經過一連串協議及電腦系統功能修正與資訊連線測試，將自今年3月31日起，透過證交所及聯徵中心電腦系統介接，證券商及銀行將能分別透過雙方系統查到客戶是否有授信違約紀錄，以強化授信業務風險控管。

不過，券商及銀行在查詢資料時，必須先取得客戶同意，且證券商僅限辦理信用交易業務、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸之授信相關業務才能查詢，辦理客戶普通交易開戶並不能查詢該項資料。

(時報資訊)