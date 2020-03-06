台中烏日高鐵特區為台中市三大副都心之一，也是中彰投三大區域的交會核心，隨著高鐵載客量穩步上升，周邊大型建設不斷，在強大交通轉運功能的支撐下，已成為台中房市的推案熱點，近來更在台中指標建商推出針對換屋與置產族的新案帶動下，房價強勢登頂，成為高鐵特區首宗3字頭建案。

台中烏日高鐵特區位處台中市南端，自2007年高鐵通車以來，此區發展即備受市場矚目，除了三鐵共構優勢縮短南北往來，周邊還有國道一號、國道三號、74號等公路系統，將中彰投的車流、人流、物流及金流一併匯聚入台中，也使得烏日高鐵特區做為中台灣「陸路交通核心」，成為房市發展最大利基點，

台中市都發局表示，為了使山海屯市區均衡發展，市府將台中高鐵站特區規劃為中部都會核心，利用其地理位置及交通優勢，擬建造「城中城」新的商業中心與經貿核心，包括發展會議展覽、物流、休閒娛樂等產業。

事實上，該區近年來發展快速，不管是政策或是民間財團、建商投資建設持續進行中，包括國泰人壽物流共和國、新光人壽台中傑仕堡也相繼進駐，ATT吸引力生活事業也計畫於2021年增設購物中心百億投資案，另外，鐵路局日前也釋出烏日高鐵站正後方的黃金地段土地，未來將規劃打造「超級娛樂購物城」，據傳不少民間財團有意爭取開發。

有鑑於此，建商也嗅到台中烏日高鐵特區的商機，包括獵地王興富發推出規模最大首購案「夢幻誠」，總銷達150億元，主打基地正對台中高鐵站，區內最靠近七期的預售案，但每坪單價僅25~28萬。

值得注意的是，台中指標建商龍寶建設，也在該區推出龍寶「園臻邸」，為首件每坪成交單價站上「3」字頭的大樓案，訴求距離三鐵共構站近在咫尺，鎖定退休族、企業二代，以及當地換屋族等中高端客層。

業者指出，隨著鐵道經濟挹注，烏日高鐵特區推案有增無減，目前還有包括「高鐵之星「、「和築青風」、「精銳潮」、「鼎川囍市」、「智我主義」、「和築青春LOVE」、「綴綻」、「登陽硯12」等，10餘個預售案銷售中。另外，建義建設、惠宇建設、同興協記、登陽建設等也將陸續釋出新案。

國內代銷業者張坤政分析，過去烏日高鐵特區為大台中的邊陲地帶，建商推案多以電梯別墅居多，隨著寶佳集團旗下和峻建設推出「富都心」後，當地也有不少大樓案陸續進場。

以客層分析，大樓案房價平易近人，吸引首購主置產，「以時間換取金錢」，電梯別墅案則是鎖定高端客戶，包括訴求交通便利的台商，或是從北部退休族。

張坤政指出，儘管烏日高鐵特區土地成交價格自2007年高鐵通車以來成長2倍以上，但相較於同期發展的重劃區，台中烏日高鐵特區房價仍在低檔，因此吸引區域外圍自住客持續湧入購屋，預期所有建設到位後，該區房價增值可期。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)