高雄市中華地下道填平通車後，高雄彌陀標語哥特別請假前往朝聖。曾先生親自開車體驗後狂喊大讚，感覺真的蠻平的。韓國瑜團隊只用一個月時間，就做到前朝一年都做不到的事情。

YouTuber「高雄彌陀 曾先生#標語哥」PO出影片說，他要用屁股來感覺中華路鋪平後，到底順不順、好不好開、會不會顛簸。曾先生開車從建國路右轉中華路，之後再迴轉。試開的感覺真的還蠻平的，都沒有顛簸，路真的還不錯，讚！

曾先生開車經過彈珠汽水店直言，地下道還沒填平時，該店的老闆娘被耽誤了48年，人生有多少個48年啊。另外，中華地下道以前最讓人詬病的是每天都在滴水，不知道浪費了多少水，真的很不OK，光是漏掉的那些水，可能就可以蓋一座水庫了。

曾先生認為，韓國瑜團隊真的很厲害，只用一個月時間，就讓中華地下道填平通車。韓國瑜一個月就做到了，陳菊卻一年都做不到，應感到羞愧。

(中時電子報)