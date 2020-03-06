近期網路出現許多誇張的假訊息，警方追查都是境外人士所為。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市59歲趙姓男子日前在電子媒體網站留言表示，「台彎殺殺時死亡105人約！陸13意人死了350人約！」，刑事局偵查第三大隊查證，2003年SARS疫情時，國內死亡案例計73案，與趙男所稱105案顯有差距，屬於不實訊息，將他約談到案後，依社會秩序維護法移送法院裁處。

另警方發現，兩名Youtube用戶，在電視新聞直播底下留言：「我鄰居罹患流感，送醫兩天掛掉了，醫護超緊張的，疾管署傳簡訊通知家屬就把人拉去台中火葬場火化了！現在連記者要去採訪媽媽，疾管署及NCC官員攔著不給去。我們都覺得是新冠肺炎啦，但疾管署官員一直否認，蔡總統我們真的好擔心，妳聽見了嗎…」、「台灣早就爆發了，台當局把新冠當流感處理，醫護人員都被控制了，很多屍體都被秘密處理了，家屬不准說新冠的事，不然就會被蔡英文抓起來嚴重罰款」等語，追查內容參雜大陸用語，或造假與政治、疫情相關的不實訊息，研判境外人頭帳號所為。

還有推特網友散布「李登輝總統感染新冠肺炎」、「蔡總統懷孕」、「蔡當局為掩蓋疫情 真相集中焚屍導致台灣南部屏東一帶空氣質量惡化」等謠言；臉書出現「新冠肺炎台灣疫情地圖，總計確診352人」等謠言，警方追查，都是境外人士利用人頭帳號散布。

(中時 )