為了讓用戶搶先體驗５G網路魅力，針對開台前來遠傳申辦５G手機的早鳥用戶，遠傳推出搶先免費體驗遠傳５G高速上網！搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月，申辦1399以上方案，再享不加價，開台優先自動升級為5G客戶的尊榮禮遇！三月即將上市的Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機，率先適用！

針對5G頻譜首波釋照，遠傳電信取得5G 3.5GHz頻段的頻寬80MHz，而具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬。加上既有的頻譜，遠傳將讓遠傳用戶都能體驗到優質的5G服務。

遠傳自3/10起開放預購Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機，不僅獨家販售S20最吸睛的「晴空粉」色，星粉還可搶先享預購超值好禮，以及獨家加碼禮！ 預購S20手機享登錄送無線閃充行動電源及加碼送$1500的指定原廠配件及穿戴購物金；S20+與S20 Ultra(256G)可享最新發表市價高達$5,490的Galaxy Buds+ 真無線藍牙耳機。此外遠傳也祭出手機專案價限時加碼，指定資費享折價$3,000，白金會員續約最高再折$5,000，S20星旗艦手機最低$0元起，獨家再週週抽三星65吋QLED量子電視，搶先升級旗艦生活首選遠傳！另外，於遠傳網路門市預購加碼還送$1,000全家商品卡。

(中時電子報)