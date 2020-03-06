垂枝女貞，白花初綻。（廖志晃攝）

竹山鎮下坪情人橋附近種植的垂枝女真，盛開時一片白茫茫，因此有「三月雪」之喻；竹山鎮公所將於3月14日在情人橋舉辦「浪漫三月雪，白色情人節」活動，邀請157對情人、共314人參與，即日起理報名。

竹山鎮長陳東睦表示，當天在情人橋將設置新的拍照打卡景點，還有3個感情增溫遊戲關卡，考驗雙方的默契；157對情人走過情人橋時，在橋端做「愛的告白」，現場錄影製作愛的影片，只要順利告白，就贈送拍立得相片，及具有在地特色的竹戒指，讓情人互許終生，真愛一生。

陳東睦表示，竹山鎮沿街尾溪畔闢建的下坪自行車道，主要栽種垂枝女貞，每年3月、4月花朵盛開，呈現「花似雪」的美景，目前只是含苞待放，預計3月14日前後就綻放。

陳東睦說，此次白色情人節活動，不限定是情侶才能參與，希望不管是情侶、家人、甚至是親子父子檔、母女檔等都可以一起來，讓大家「愛要及時，勇敢告白」！即日起到竹山鎮公所官網，或到公所現場報名皆可。＃白色情人節 ＃下坪 ＃情人橋 ＃垂枝女貞 ＃三月雪

(中時 )