罷韓團體WECARE等人自高雄市長韓國瑜上任兩個多月後，就提起罷免案，時至今日，第三階段連署突破55萬份，也讓挺韓團體「韓流五虎將」對於是否該出手抗罷韓引起內部討論，身為其中一員的杏仁哥吳育全和文山伯今天均對此回應觀察和下一步。

據港媒《中評社》今6日專訪杏仁哥、文山伯報導，對他2月24日提告「罷韓團體」違反《選罷法》的舉動，「是否代表已有策略及相關行動？」、「以及6月投票有什麼進一步策略？」。

對於提告霸韓，杏仁哥表示，他是維持「合法就尊重，非法就舉發」，來處理和觀察罷免案，杏仁哥強調，司法作為壓制罷韓的最後一道防線，有違法之虞就提告。決不會姑息和客氣。但是否意味著韓粉們對罷韓已經有反擊或對應辦法？他則說若真的有隱情無法投反對票，那就得想辦法監票，五虎將不論現在、未來，都會多看市府動向再做決定，罷韓不太需要去摩擦升溫，製造對立。

今天一同出席中華地下道填平工程主線道通車典禮的文山伯也表示，現在最重要的就是將罷韓降溫，冷靜下來審慎處理，才不會讓市民更反感。

(中時電子報)