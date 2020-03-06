證交所今（6）日代富時羅素公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數審核結果，台灣50指數無增刪成分股，中型100指數新增和潤企業（6592）、長興（1717），並刪除中石化（1314）、亞太電（3682）。相關成分股增刪變動將自3月20日周五交易結束後生效，即3月23日周一起生效。

指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。富時羅素依2月24日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股均無增刪，候補名單有緯穎（6669）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、華新科（2492）、臻鼎-KY（4958）。

二、台灣中型100指數：成分股納入和潤企業、長興，成分股刪除中石化、亞太電，候補名單有奇力新（2456）、健策（3653）、超豐（2441）、復盛應用（6670）、義隆（2458）、新日興（3376）、亞光（3019）、同欣電（6271）、正隆（1904）、景碩（3189）。

三、台灣資訊科技指數：無成分股增刪。

四、台灣發達指數：成分股納入長興，成分股刪除中石化、亞太電。

(工商 )