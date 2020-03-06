新冠肺炎全球蔓延，特別是歐洲和美國疫情擴散後，美股這幾天大起大落，包括美國聯準會（Fed）降息政策、川普政府防疫措施、民主黨總統初選等因素，對美股造成巨大波動、接連出現如雲霄飛車似的漲跌，不僅讓市場措手不及，就連華爾街分析師也是看得一頭霧水。

美股洗三溫暖！華爾街專家坦言「我們也看不懂」。（圖／Bloomberg）

據美國財經媒體報導，投資管理機構AlphaSimplex的分析師卡明絲姬（Kathryn Kaminski）表示，「當你看到股市1天上漲4.5%，接著1天又下跌2%，這代表什麼？這代表我們都不知道怎麼回事」！

投資管理機構AlphaSimplex的分析師卡明絲姬。（圖／TED Youtube）

如此的激烈震盪寫下新紀錄，似乎驗證了市場正處於焦慮情緒當中，有恐慌指數之稱的Cboe波動率指數（VIX），已經連續6個交易日保持在30以上，創下2011年來最長的紀錄。且過去9個股市交易日中，標普指數有3天漲跌幅度接近4%，4天漲跌幅度近3%，《彭博社》指出，標普8天平均的高低點差，也創下2011年來最大。

Independent Advisor Alliance的投資長札卡雷利。（圖／CNBC Youtube）

至於是不是該在這個時間點進場？據Independent AdvisorAlliance的投資長札卡雷利（Chris Zaccarelli）認為，依目前的市場請況還很難說，「要等更能明確評估疫情會否導致經濟衰退或是成長巨大減緩，以及參考債市走向，現在判定還太早」！

彭博分析師亞當絲。（圖／Bloomberg）

另有分析師建議投資人，可利用聯準會舉措利多，帶動上漲時出脫持股。摩根大通認為，新冠肺炎疫情管控可望成功，現在可以「危機入市」。不過分析師亞當絲（Gina Martin Adams）指出，目前殖利率利差擴大，這對股票不利。德意志銀行預期拋售仍將持續，估計美股最糟的情況，將會是從目前高點下跌30%。

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(中時電子報)