男星林瑞陽過去靠著俊俏五官、挺拔身高，被封為「台灣第一小生」，他與前妻曾哲貞所生的兒子林禹，有著超高顏質的外表，帥氣程度與年輕時的林瑞陽相比絲毫不遜色。日前林禹在微博貼出數張照片，裡頭還藏了一張惡搞自拍，網友看了紛紛要他換成大頭照，讓林禹直呼：「你們是魔鬼吧。」

（圖／翻攝自林禹_想淋雨微博）

日前林禹在微博貼出一系列黑白風格照，並表示「新頭貼打算從這裡面選了，幫我看看哪張適合吧」。前3張照片都是帥氣破表的自拍照，結果最後一張藏了個惡搞彩蛋，林禹P圖將雙眼的眼距拉超大，甚至幽默自嘲「求左眼到右眼搭uber之距離」，讓粉絲忍不住笑回：「林禹哥哥你偶像包袱不要了嗎？」

（圖／翻攝自林禹_想淋雨微博）

29歲的林禹畢業於北京電影學院表演系，曾參加「2017快樂男聲」的比賽，並並晉級30強，也曾參與過多個網路戲劇，其中包含與謝苗、南笙合拍的《悟空日記》系列，以及電影《法海你不懂愛2萬妖風雲》，去年更參與錄製《以團之名》綜藝節目，表現相當優異。

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(中時電子報)