台中亞緻飯店6日宣布營業至8日午夜12時止，即將熄燈歇業，市府勞工局表示，將主動組團前往進行大量解僱訪視，並督促資方積極與勞工進行勞資自治協商，後續會視其勞資協商結果，予以協助求職，若短期無法順利就業，將協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練等協助。

勞工局表示，台中亞緻飯店約有195名員工，飯店代表說明臨時接獲公司董事會通知，台中分公司即將結束營業，會遵循通報流程及法規辦理相關事宜。

勞工局指出，依《大量解僱勞工保護法》第4條規定，事業單位大量解僱勞工時，應於60日前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示，但因天災、事變或突發事件，不受60日限制；勞工局將主動至台中亞緻飯店訪視了解，事業單位應遵照勞動法令給付工資、資遣費等，避免損及勞工權益。

勞工局強調，將進一步掌握飯店資遣勞工時間，依《就業服務法》第33條規定，資遣勞工10天前應向勞工局辦理資遣通報，於接獲資遣通報員工名單後，交由台中市就業服務處針對需協助就業者辦理求職登記，媒合適當職缺，並依個別需求提供各項就業促進措施，如履歷健診、職業適性診斷等，協助被資遣員工在短期內順利轉職。

對於被資遣員工未來就業服務，勞工局提供一站式就業服務，指派專人採「單一窗口」、「固定專人」方式協助勞工適性就業，如短期間尚無法順利就業，將協助請領最長6個月的失業給付，或推介參加職業訓練，協助請領最長6個月的職業訓練生活津貼。

此外，勞工局也提供非自願性失業勞工生活補助，針對設籍台中的勞工且任職事業單位1年以上，如有《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條或第20條指的非自願性失業者，若有生活困難情形，可向勞工局勞工權益基金尋求資源協助，符合資格者，每人每次補助1個月基本工資，最長補助2個月。

(中時 )